Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину

Кассира банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более двадцати миллионов рублей, удалось найти через ее мобильный телефон.

Неизвестный источник в полиции сообщил, что на время поисков подозреваемой велась прослушка мобильных телефонов, зарегистрированных на нее и на членов ее семьи. В какой-то момент одна из сим-карт появилась в сети, что помогло обнаружить местоположение Хайруллиной.

Согласно данным неизвестного источника, женщина включила телефон для того, чтобы проверить, пришли ли социальные выплаты на детей.

Напомним, что в конце мая в Салавате из кассы банка пропало более двадцати миллионов рублей. Именно в этот период старший кассир вместе с мужем и двумя детьми бесследно исчезли. Отец Луизы Хайруллиной обратился в полицию. В доме провели обыск, однако похищенные средства найдены не были.

Накануне женщину задержали в Казани, где она проживала на съемной квартире вместе с одной из дочерей. Следствие продолжается, так как полиция теперь разыскивает украденные деньги и ее супруга со второй дочерью, сообщают РИА Новости.