Российский ЦБ заметил новую схему мошенничества через терминал при переводе с карты на карту денежных средств.

Такой метод жульничества использует изъян сценариев при обработке переводов.

Для начала в терминале мошенник нажимает на операцию перевода между физлицами и вводит номер карты получателя. Банкомат, как и положено, отправляет два авторизационных сообщения: одно идет отправителю, а другое – получателю. После подтверждения операция выполняется.

Однако на этом процедура в терминале не заканчивается. Далее банкомат у отправителя просит разрешение на снятие комиссионных, однако, в подтверждении отказывается. Естественно, что и отправителю, и получателю направляется смс-оповещение о возврате. В конечном итоге «заморозка» денежных средств снимается, однако получатель может успеть вывести их со счета.

Для борьбы с подобной схемой мошенничества центральный банк советует всем банкам обследовать банкоматы на корректность работы сценариев. Помимо этого смс-оповещение о возврате стоит направлять только после того, как операция была успешно завершена. Также ЦБ считает, что необходимо до отправки авторизационных сообщений у клиента запрашивать согласие с условиями обслуживания, пишут РИА Новости.