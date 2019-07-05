ЦБ может снизить ключевую ставку

Центральный банк России может снизить ключевую ставку уже в этом месяце. С таким заявлением выступила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, во время общения с журналистами. По ее словам, 26 июля текущего года состоится заседание Совета директоров ЦБ, на котором и будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. Причем Набиуллина не исключает, что она может быть понижена на 50 базисных пунктов, пишет ТАСС.