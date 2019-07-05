Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента. Такое постановление было подписано Дмитрием Медведевым.

Соответствующие изменения затронут работников Росгвардии, военных, служащих по призыву или контракту, полицейских, имеющих специальные звания, а также работников таможенных органов, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и начальствующих кадров органов федеральной фельдъегерской связи.

Незадолго до этого постановления, в Госдуме были приняты поправки касательно федерального бюджета. Например, по данным ИА REGNUM, около 4,3 млрд рублей распределено на увеличение зарплат спасателям МЧС, а порядка 2,5 млрд рублей – на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем.