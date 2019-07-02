2 июля 2019 года прошла пресс-конференция «Социальное предпринимательство в России - будущее страны»

2 июля 2019 года в рамках Международного дня социального бизнеса (МДСБ) прошла пресс-конференция «Социальное предпринимательство в России – будущее страны», организованная фондом социальных региональных программ «Наше будущее».

В этом году мероприятия, приуроченные к празднику, объединили социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, а также людей, неравнодушных к насущным проблемам общества. Обсуждаемой темой пресс-конференции стал закон о социальном предпринимательстве.

Интернет-издание «Капитал страны» взяло интервью у заместителя председателя Комитета Государственной думы по экономической политике – Дмитрия Валерьевича Сазонова