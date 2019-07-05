Президент России присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Глава РФ Владимир Путин принял решение о посмертном присвоении звания Героя России четырем подводникам, погибшим 1 июля в результате пожара на подводном аппарате, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте Кремля. Уточняется, что остальные подводники награждены орденами Мужества.

До сих пор о подробностях случившегося ничего не известно, поскольку оно засекречено. Сообщалось только, что погибшие были задействованы в работах по изучению гидросферы.