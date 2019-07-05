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Названы задачи, которые выполняли погибшие моряки на подлодке Минобороны

05.07.2019 08:14
Комментарии: 1
Названы задачи, которые выполняли погибшие моряки на подлодке Минобороны

Стали известны задачи, которые выполняли погибшие члены экипажа атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море. Как передают «Известия» со ссылкой на своих собеседников из Минобороны, моряки исследовали рельеф морского дна. Также, как сообщается, экипаж сдавал зачеты на самостоятельное плавание. При этом, как считает ряд экспертов, подводники могли исполнять и другие задачи: например, выполнение сложных маневров возле дна.

Напомним, что речь идет о трагическом инциденте, в результате которого 1 июля погибло 14 моряков-подводников. Это произошло в результате пожара на подлодке. Подробности случившегося не раскрываются, поскольку вся информация, связанная с судном, является засекреченной.

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10:23 0 0
Игорь:

Светлая память нашим героям-подводникам...

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