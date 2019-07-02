Паводок в Иркутской области: растет число погибших и пострадавших

Появились новые подробности о последствиях паводка, который произошел в Иркутской области. Как стало известно, число погибших выросло до четырнадцати человек, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от собеседника из экстренных служб региона. До этого поступала информация о 12 жертвах и девяти пропавших без вести.

Кроме этого, как сообщается, в числе госпитализированных – 191 человек. За помощью к медикам обратилось 1,3 тысячи пострадавших. Также, как уточняется, без вести пропало тринадцать человек, включая ребенка. На данный момент спасатели провели эвакуацию 2,6 тысячи жителей региона, в том числе 600 детей.

Не исключено, что число жертв паводка может вырасти.