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Украина думает об освоении Арктики

05.07.2019 10:46
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Украина думает об освоении Арктики

Украина начинает думать о других континентах. Не исключено, что Киев может вступить в роль «арктического игрока» - с таким громким заявлением выступил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на известный архипелаг Шпицберген, передает РИА Новости со ссылкой на High North News.

По словам дипломата, нас сегодняшний день у Украины пока что нет никакой арктической деятельности, но этот вопрос находится в перспективе. Говоря о цели своего визита, Яцюк отметил, что таким образом он подтвердил планы украинских властей «активизировать сотрудничество» с норвежской стороной по вопросам Арктики. Какие шаги в дальнейшем будут предприняты, и за чей счет, украинский политик не проинформировал.

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