В Черном море, где проходят маневры НАТО, начались учения российских военных

В акватории Черного моря, где в сейчас проходят учения альянса НАТО Sea Breeze, стартовали плановые учебные мероприятия российских военных. Как передает РИА Новости, соответствующую информацию распространили представители ЧФ ЮВО. В сообщении военного округа говорится, что в мероприятиях принимает участие около десятка судов разных типов. В их числе – большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Как информирует пресс-служба округа, все российские маневры проходят на территории морских полигонов. В финальной части учений запланированы ракетные и артстрельбы. Подробности будут известны позднее.