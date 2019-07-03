Названа причина гибели российских моряков на подлодке ВМФ

Первого июля на подлодке МВФ АС-31 погибло 14 моряков, еще 11 удалось спасти. Все они, как стал известно позднее, занимались батиметрическими измерениями. Среди погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях глубоководной станции во время выполнения спецзадания. Возгорание ликвидировала сама команда, однако во время тушения члены экипажа отравились угарным газом. В каком именно месте произошла трагедия – не уточняется. В сообщении Министерства обороны говорится, что это были территориальные воды России.