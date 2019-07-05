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Древняя ДНК проливает свет на происхождение библейских филистимлян

05.07.2019 07:32
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Древняя ДНК проливает свет на происхождение библейских филистимлян

Международная группа, возглавляемая учеными из Института науки о человеческой истории Макса Планка и экспедиции Леона Леви, впервые получила и проанализировала данные по всему геному от людей, которые жили в эпоху бронзы и железа (~ 3600 человек) -2 800 лет назад) в древнем портовом городе Ашкелоне, одном из центральных филистимских городов во времена железного века.

Команда обнаружила, что европейское происхождение было введено в Ашкелоне во время предполагаемого прибытия филистимлян, предполагая, что предки филистимлян мигрировали через Средиземное море, достигнув Ашкелона в начале железного века. Этот связанный с Европой генетический компонент был впоследствии разбавлен местным левантийским генофондом в последующие столетия, что свидетельствует об интенсивной смеси между местным и иностранным населением. Эти генетические результаты - важный шаг к пониманию давно обсуждаемого происхождения филистимлян.

Филистимляне славятся тем, что в еврейской Библии они появляются как заклятые враги израильтян. Тем не менее, древние тексты мало рассказывают о происхождении филистимлян. Более века назад египтологи предположили, что группа, называемая Пелесет в текстах конца двенадцатого века до н.э., была такой же, как библейские филистимляне. Египтяне утверждали, что Пелесет путешествовал с «островов», нападая на то, что сегодня является Кипром, а также на турецкое и сирийское побережье, и, наконец, пытался вторгнуться в Египет. Эти иероглифические надписи были первым указанием на то, что поиск истоков филистимлян должен быть сосредоточен в конце второго тысячелетия до нашей эры.

С 1985 по 2016 год экспедиция Леона Леви в Ашкелон, проект Гарвардского семитского музея, который занялся поиском происхождения филистимлян в Ашкелоне, одном из пяти «филистимских» городов согласно еврейской Библии. Во главе с ее основателем, покойным Лоуренсом Э. Стейджером, а затем Дэниелом М. Мастером, автором исследования и директором экспедиции Леона Леви в Ашкелон, команда обнаружила существенные изменения в образе жизни в 12-м веке до нашей эры, которые они связали с приходом филистимлян. Однако, многие ученые, однако, утверждали, что эти культурные изменения были просто результатом торговли или местной имитации иностранных стилей, а не результатом миграции.

Но, новое исследование, которое представляет собой кульминацию более чем тридцатилетней археологической работы и генетических исследований с использованием самых современных технологий, доказало, что появление филистимлян в южном Леванте привело к перемещению людей с запада во время перехода бронзы в железный век.

При этом, сравнивая ДНК людей бронзового и железного веков Ашкелона, чтобы определить, как они были связаны, исследователи обнаружили, что люди во все периоды времени получали большую часть своих предков из местного левантинского генофонда, но у людей, которые жили в раннем железном веке в Ашкелоне, был наследственный компонент европейского происхождения, которого не было у их предшественников бронзового века.

«Это генетическое различие связано с европейским потоком генов, введенным в Ашкелоне в конце бронзового века или в начале железного века. Это время соответствует оценкам прибытия филистимлян на побережье Леванта, основанным на археологических и текстовых записях», - объясняет Михал Фельдман из Института естествознания имени Макса Планка и ведущий автор исследования.

Анализируя более поздних представителей железного века из Ашкелона, исследователи обнаружили, что европейский связанный компонент больше не может быть прослежен, так как данный генетический след, по-видимому, разбавляется местным генофондом, связанным с левантинами.

Полученные данные, наконец-то, начинают заполнять временной пробел в генетической карте южного Леванта доказывая, что уникальные культурные особенности раннего железного века отражаются в четкой генетической структуре людей, пишет HeritageDaily.

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