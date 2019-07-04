Можете ли вы увидеть на этом фото хорошо замаскировавшуюся сову?

Невероятный снимок, сделанный фотографом птиц и природы Аланом Мерфи, показывает, насколько незаметными могут быть главные хищники природы.

Канадская большая серая сова сидит на ветке дерева, будто растворившись на фоне елей и сосен.

«Я заметил эту птицу в лесах Британской Колумбии. Это все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Посмотрите, видите ли вы на снимке большую серую сову?», – сообщил Alan Murphy в своем посте в Facebook

На фото изображена большая серая сова, почти идеально вписывающаяся в лесной фон. Второе параллельное сравнение показывает другое изображение совы, смотрящей на камеру, на которой отчетливо выявляется только контур ее лица на коре дерева.

В Британской Колумбии (Канада) уровни популяции серой совы в целом считаются стабильными. Совам нужны здоровые деревья хвойных и смешанных лесов с деревьями, достаточно большими, чтобы вместить их большие гнезда.

«Большая серая сова – самая большая в мире сова, причем не по весу, а по длине», – заметил Murphy

В отличие от небольших птиц, которые используют свой камуфляж, чтобы избежать хищников, большие серые совы (лат. Strix nebulosa) используют свою загадочную окраску как способ подкрасться к мелкой добыче, такой как полевки, суслики и другие грызуны.

По подсчетам специалистов на сегодняшний день в дикой природе насчитывается от 50 000 до 99 000 особей Strix nebulosa, пишет iflscience.com.