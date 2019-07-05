В работе Google произошел сбой

Как стало известно из данных, предоставленных информационным ресурсом Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-приложений, в работе поисковой системы Google произошел массовый сбой. Информация о возникающих проблемах с использованием поисковика стали поступать от пользователей из Японии, США и стран Латинской Америки начиная примерно 03:20 мск 5 июля. Пользователи сообщали о том, что они не могут войти в свои аккаунты, а также на то, что система не выполняет поисковые функции, пишет RT.