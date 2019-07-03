Как сообщает Downdetector – сервис, специализирующийся на отслеживании сбоев в работе интернет-ресурсов, в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой. Согласно предоставленной информации, пользователи стали присылать сообщения о невозможности воспользоваться социальными сетями и мессенджером начиная, примерно, с 15:00 мск. Сообщалось о невозможности войти в свой аккаунт или подключиться к сервисам, пишет газета Ведомости.

При этом отмечается, что данный глобальный сбой не является первым. Примерно месяц назад произошел серьезный сбой в работе социальной сети Facebook, который представители соцсети объяснили «изменением конфигурации сервиса».