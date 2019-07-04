Путин ответил на призывы к соблюдению Минских соглашений

Четвертого июля президент Российской Федерации Владимир Путин в процессе разговора с bтальянским премьер-министром Джузеппе Конте пояснил лозунги компаньонов к столице России касательно соблюдения Минских соглашений.

Российский лидер отмечает, что невозможно постоянно требовать от Российской Федерации исполнения соглашений, в которых Россия не играет никакой роли, так же соблюдать соглашения, независящие от России, такие как о восстановлении экономических связей между Украиной и Донецкой Народной Республикой. Особенно Владимира Владимировича интересует почему украинские партнеры не принимают участия в данном вопросе и за одно напомнил, что закон об амнистии на Украине до сих пор не подписан украинским лидером.

В итоге президент сказал, что каждая из сторон должна придерживаться своих обязанностей, а не перекладывать всю ответственность друг на друга, сообщает издательство RТ