Европейский союз продлил антироссийские санкции

Европейский союз продлил против России экономические санкции официально до 31 января 2020 года.

После того как Ангела Меркель сообщила Евросоюзу о ситуации с реализацией Минских соглашений, было принято решение об ограничении РФ.

Европейские лидеры проголосовали единогласно за продление антироссийских санкций, Совет принятое решение оформил в письменном виде.

Санкции коснулись товаров двойного назначения, а также энергетики, обороны и финансов России, передают РИА Новости.