Европейский союз продлил антироссийские санкции
27.06.2019 19:07
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Европейский союз продлил против России экономические санкции официально до 31 января 2020 года.
После того как Ангела Меркель сообщила Евросоюзу о ситуации с реализацией Минских соглашений, было принято решение об ограничении РФ.
Европейские лидеры проголосовали единогласно за продление антироссийских санкций, Совет принятое решение оформил в письменном виде.
Санкции коснулись товаров двойного назначения, а также энергетики, обороны и финансов России, передают РИА Новости.
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