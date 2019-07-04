Прием антибиотиков может превратить обычный грипп в смертельное заболевание

Злоупотребление антибиотиками уже привело к появлению огромного количества устойчивых к антибиотикам бактерий, которые потенциально могут угрожать будущему здоровью человека. Как будто это не было достаточно плохо, новое исследование ученых из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне показывает, что ошибочное использование антибиотиков для лечения гриппа может сделать заболевание в три раза более смертельным, отключив первую линию защиты организма от вируса, пишет IFLScience.

Это потому, что бактерии в нашем кишечнике на самом деле являются первыми, кто реагирует на вирус гриппа, и приступают к уничтожению нежелательных патогенов задолго до того, как наши иммунные клетки мобилизуются. И все же, поскольку антибиотики влияют на нашу микробиоту, эти микроскопические защитники становятся неспособными отразить вирус.

По словам авторов исследования, иммунной системе требуется два дня, чтобы обнаружить наличие гриппа и начать стимулировать лейкоциты, чтобы выследить и уничтожить его. В течение этого времени вирус прячется в слизистой оболочке легких, где он размножается.

Тем не менее, бактерии в кишечнике используют тип передачи сигналов, называемый передачей сигналов интерферона типа 1, для включения антивирусного гена в клетках, которые выстилают легкие, заставляя их высвобождать белок, который не позволяет вирусу гриппа размножаться так же быстро. Это гарантирует, что вирусная армия гриппа останется в управляемом размере для иммунных клеток организма, чтобы победить, когда они наконец присоединятся к борьбе два дня спустя.

Исследователи лечили мышей курсом антибиотиков перед заражением их вирусом гриппа. Через два дня у этих мышей было обнаружено в пять раз больше вируса в легких, чем у другой группы мышей, которым не давали антибиотики, из-за различий в здоровье кишечных бактерий. Как следствие, только треть мышей, получавших антибиотик, пережила грипп, по сравнению с 80% тех, кто не лечился.

Позднее, когда исследователи вновь заселили кишечные бактерии мышей, которым давали антибиотики, они обнаружили, что это восстановило их способность останавливать размножение вируса в легких в течение первых двух дней после заражения и увеличило их шансы на выздоровление.

Комментируя эти результаты, автор исследования Андреас Вэк заявил, что «антибиотики могут уничтожить раннюю резистентность к гриппу, давая дополнительные доказательства того, что их не следует принимать или назначать легкомысленно».