Минздрав купил самолет Falcon 7X

Минздрав приобрел французский Falcon 7X, отметив его как наиболее подходящий летательный аппарат по техническим параметрам для санитарной авиации. Прежде, от министра здравоохранения Вероники Скворцовой поступило в правительство обращение с целью покупки французского самолета. В обращении сообщается о том, что модель, использующаяся ранее теперь не пригодна в связи с завершением ресурсных возможностей украинских моторов. В Федеральном медико-биологическом агентстве выбор пал на Falcon 7X в связи с хорошей выносливостью и сравнительно недорогой стоимостью самолета, сообщает РИА Новости