Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮЛ, 18:23 МСК
USD (ЦБ)    63,4013
EUR (ЦБ)    71,5420

04 ИЮЛ, 18:23 МСК
USD (ЦБ)    63,4013
EUR (ЦБ)    71,5420

Россия высказала протест Японии после саммита G20

04.07.2019 17:19
Комментарии
Россия высказала протест Японии после саммита G20

После саммита G20 в Осаке РФ высказала протест Японии, так как со стороны страны восходящего солнца были предоставлены материалы, где южнокурильские острова были указаны в качестве территории Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила дипломату японского посольства ноту протеста в Москве 2 июля.

Япония использовала аудиовизуальные материалы, где за территорией страны восходящего солнца были закреплены южные Курильские острова.

Российский МИД заявил, что своими функциями председателя саммита G20 Япония злоупотребила для того, чтобы предъявить РФ необоснованные претензии относительно территориальных разногласий, пишет «Газета.ru».

Комментировать (без регистрации)
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Политика

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой
События и факты

Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?

Погасят керосином. На какие меры пойдут власти ради сдерживания цен на авиабилеты в России?
Экономика

Опасные связи? Минздрав проверит влияние технологий 5G на здоровье россиян

Опасные связи? Минздрав проверит влияние технологий 5G на здоровье россиян
Экономика

Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости

Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости
События и факты

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет
Исследования

Узнай, страна

В Свердловской области начали производство инновационных трамваев, рассчитанных на 320 пассажиров

В Свердловской области начали производство инновационных трамваев, рассчитанных на 320 пассажиров

Российские разработчики зарегистрировали первые отечественные аналоги инсулина по мировым стандартам

Российские разработчики зарегистрировали первые отечественные аналоги инсулина по мировым стандартам

Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны

Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны

В Ставропольском крае запустили первую очередь самой крупной в России солнечной электростанции

В Ставропольском крае запустили первую очередь самой крупной в России солнечной электростанции

Новости дня

18:11 Лолита рассталась со своим молодым мужем Лолита рассталась со своим молодым мужем
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
17:03 Основоположник сети «Корчма Тарас Бульба» приговорен к двум годам колонии Основоположник сети «Корчма Тарас Бульба» приговорен к двум годам колонии
16:13 Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота
15:45 Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
15:20 Шойгу назвал основную причину пожара на глубоководном исследовательском аппарате Шойгу назвал основную причину пожара на глубоководном исследовательском аппарате
15:15 На главу «Автодора» завели уголовное дело На главу «Автодора» завели уголовное дело
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
14:34 «Нафтогаз» готовится к полному прекращению поставки газа через Украину «Нафтогаз» готовится к полному прекращению поставки газа через Украину

Узнай, страна!

14:34 В Свердловской области начали производство инновационных трамваев, рассчитанных на 320 пассажиров В Свердловской области начали производство инновационных трамваев, рассчитанных на 320 пассажиров
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
14:04 Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
03 ИЮЛ, 14:06 Омские макароны «по-вьетнамски» Омские макароны «по-вьетнамски»
02 ИЮЛ, 17:39 Коррупция – враг неуступчивый Коррупция – враг неуступчивый
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter