Россия высказала протест Японии после саммита G20

После саммита G20 в Осаке РФ высказала протест Японии, так как со стороны страны восходящего солнца были предоставлены материалы, где южнокурильские острова были указаны в качестве территории Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила дипломату японского посольства ноту протеста в Москве 2 июля.

Япония использовала аудиовизуальные материалы, где за территорией страны восходящего солнца были закреплены южные Курильские острова.

Российский МИД заявил, что своими функциями председателя саммита G20 Япония злоупотребила для того, чтобы предъявить РФ необоснованные претензии относительно территориальных разногласий, пишет «Газета.ru».