Путин и Папа Римский обменялись подарками

В Апостольском дворце Апостольской библиотеке в Ватикане недавно прошла встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского. Некоторые моменты показали по телевидению в Ватикане, но основная часть диалога осталась конфиденциальной, также представилась возможность наблюдать обмен подарками.

Российский лидер явился с делегацией, которую немедля представил понтифику, после чего произошел обмен. Папе Римскому президент России вручил икону Петра и Павла, альбом о Микеланджело и фильм Кончаловского «Грех» в электронном формате. А понтифик в свою очередь подарил Путину медаль к годовщине Первой мировой войны, изображение с видом на площадь святого Петра, сообщает Российская Газета.