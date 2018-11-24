Лавров рассмешил зал сравнив политику Запада с супружеской изменой

24.11.2018 09:58



Во время конференции "Средиземноморье: римский диалог" министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех и аплодисменты зала, сравнив политику западных стран, у которых вошло в привычку выдвигать обвинения в адрес России через СМИ, с супружеской изменой, пишет РИА Новости. Так, Лавров напомнил, комментируя действия Запада, что "вежливые люди" со своими обвинениями и подозрениями обращаются лично. Он сыронизировал, напомнив, что если у человека возникли подозрения в отношении своей жены, он обращается к ней с претензиями, а не бежит в СМИ.