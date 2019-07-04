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Лолита рассталась со своим молодым мужем

04.07.2019 18:11
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Лолита рассталась со своим молодым мужем

В социальной сети Instagram певица Лолита Милявская поделилась с подписчиками, что она решила расстаться со своим молодым мужем.

Певица рассказала, что решение о расставании принималось совместно с ее супругом Дмитрием Ивановым. Причиной расставания, по словам артистки, стало наступившее равнодушие.

Также Лолита искренне пожелала своему мужу всего самого хорошего, добавив, что целых девять лет у нее был самый замечательный супруг и она гордится его смелостью, ведь Иванов готов был терпеть ее всю жизнь.

Милявская больше не планирует искать себе приключений и хочет жить одна, посвятив всю себя семье и работе, передает «Газета.ru».

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