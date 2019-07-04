Основоположник сети «Корчма Тарас Бульба» приговорен к двум годам колонии

Основоположник сети «Корчма Тарас Бульба» был приговорен Басманным районным судом Москвы к двум годам колонии общего режима.

Согласно данным следствия, Юрий Белойван умудрился скрыть от выплаты налогов около 650 миллионов рублей.

На время проведения расследования, бизнесмен был под подпиской о невыезде.

Прокурор просила приговорить подсудимого к двум годам колонии общего режима. Признание своей вины и наличие четырех несовершеннолетних детей выступали в качестве смягчающих обстоятельств.

На заседание суда Белойван явился без вещей, так как он был уверен, что ему не дадут реальный срок.

Защита бизнесмена сообщила, что намерена обжаловать приговор, так как он был незаконным, сообщают РИА Новости.