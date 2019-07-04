Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота

Официальный представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе сообщил, что беспорядки в Грузии были не чем иным, как попыткой захвата государственной власти и проведения переворота путем мятежа. Его слова приводит сайт ведомства.

На брифинге Кацитадзе сказал, что была установлена попытка реализации данного намерения через проявление агрессии против грузинского парламента, что должно привести к дальнейшим преступным действиям по всей стране. К счастью, отметил он, правоохранительные органы Грузии смогли нейтрализовать угрозу.

Также он добавил, что было возбуждено уголовное дело по факту мятежа с целью захвата власти. В ближайшее время ожидается, что число обвиняемых будет увеличено. В рамках расследования изучаются все фотографии, видео- и аудиозаписи с места беспорядков, пишет«Lenta.ru».