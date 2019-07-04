Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Игорь Коломойский в интервью издания «Новое время» заявил, что война в Донбассе – внутренний гражданский конфликт Украины, независимо от присутствия военной техники и военнослужащих иностранных государств.

По мнению украинского олигарха в ситуацию на юге-востоке страны не вмешивалось ни одно государство. Он не отрицает, что там есть техника России, но ведь и со стороны Украины присутствует американская техника и это ничего не значит. Пока будет конфликт в Донбассе, подчеркивает Коломойский, там будет находиться российская техника.

Олигарх считает, что военные иностранных государств прибыли на Украину для выполнения своего интернационального долга.

Также он подчеркнул, что в Донбассе война готовилась минимум с 2004 года. Именно с этих времен, по его мнению, стало понятно, что страна к внутреннему конфликту готова. Помимо этого Коломойский уверен, что столкновения на Украине США только на руку, ведь тогда у них есть все основания для обвинения РФ и введения против нее санкций, сообщает «Lenta.ru».