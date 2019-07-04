Путин рассказал, чего ждет от США

Российский лидер Владимир Путин подчеркивает: у Москвы есть политическая воля к договоренностям в сфере контроля за вооружениями, и аналогичных действий она ждет от США, информирует РИА Новости.

Глава Российской Федерации подчеркивает, что целью всех договоренностей, которые существуют относительно вооружения, является достижение стабильности и безопасности на международной арене. По словам Владимира Путина, именно этот вопрос стал одной из тем для беседы с американским главой Дональдом Трампом в рамках саммита «Большой двадцатки».

Президент РФ убежден, что американцы все чаще думают о перезапуске двустороннего диалога между Россией и США.