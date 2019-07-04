Шойгу назвал основную причину пожара на глубоководном исследовательском аппарате

На сайте Кремля сообщается, что министр Сергей Шойгу рассказал о причине пожара, который произошел на глубоководном научно-исследовательском судне.

По словам Шойгу, причина ЧП – возгорание в аккумуляторном отсеке, после чего пожар начал распространяться дальше.

Министр отметил, что сейчас трудится оперативный штаб, который состоит из конструкторов лодки и промышленных представителей.

Также Шойгу сообщил, что на подводном судне ядерная энергетическая установка была полностью изолирована. Он подчеркнул, что экипаж выполнил все необходимые мероприятия для защиты установки, поэтому сейчас она полностью работоспособна.

По мнению министра, это вселяет надежду на достаточно быстрое восстановление аппарата. Сейчас проводится оценка сроков по выполнению ремонтных работ, пишет ТАСС.