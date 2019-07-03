Трагедия в Баренцевом море. СМИ нашли очевидцев

Жертвами аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) являлись четырнадцать офицеров Военно-морского флота. Так же стало известно, что наблюдавшими аварию, были простые рыбаки, ведущие нелегальную избыточную ловлю рыбы, без должных документов и разрешения. По данной причине имена не раскрываются. Очевидцы аварии сообщают о том, что 1 июля около 21:30 они видели, как лодка всплывает на поверхность воды, к подлодке в ближайшее время прильнули два буксира и военный корабль. Со слов рыбаков, они наблюдали суетящихся людей на корабле и никаких признаков пожара не наблюдалось. Среди пострадавших в аварии были офицеры, служившие в части подчиняющейся управлению глубоководных исследований Министерства обороныРоссийской Федерации, сообщает газета Коммерсантъ