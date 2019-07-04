На главу «Автодора» завели уголовное дело

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, что во время проверки о законности заключения госконтракта на строительство ЦКАД в Московской области было выявлено превышение полномочий со стороны председателя правления «Автодора». Против него завели уголовное дело, однако имя подозреваемого не называется.

Чайка отметил, что во время проверки выполнения инфраструктурного строительства ЦКАД было обнаружено много нарушений.

Также представитель госкомпании рассказал, что со стороны правоохранительных органов была запрошена информация по уголовному делу касательно экс-председателя правления «Автодора».

Счетная палата в 2019 году обвинила «Автодор» в нарушении сроков строительства ЦКАД в Московской области. Глава госхолдинга Вячеслав Петушенко заявил, что срыв реализации проекта связан с его качеством, искусственными сооружениями и земельными вопросами, пишет «Коммерсантъ».