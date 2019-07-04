Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему

Сотрудников Минобрнауки подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как пишут «Известия», речь идет о двух подозреваемых, которые имеют весьма серьезные посты в руководстве министерства. Называются их имена и должности: это руководитель департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Салихов и заместитель директора департамента управления программами и конкурсных процедур Ольга Лесина.

Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей. Эта огромная сумма была потрачена на разработку некой системы, которая якобы будет обрабатывать итоги научной деятельности. Но, судя по всему, это загадочной системы вообще не существовало. После того, как это обнаружилось, по факту мошенничества было принято решение о возбуждении уголовного дела.