«Нафтогаз» готовится к полному прекращению поставки газа через Украину

Генеральный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что Киеву нужно готовиться к полному прекращению поставки газа через Украину после окончания текущего года.

Ранее Андрей Фаворов говорил о том, что Киев ожидают перебои в транзите топлива порядка трех месяцев.

Однако в социальной сети Facebook Витренко написал, что «Нафтогаз» вынужден готовится в прекращению поставок топлива через Украину и, возможно, это случится раньше, чем ожидалось.

Также он напомнил, что контракт истекает в конце 2019 года, однако конкретики относительно его продления нет, так как даже не назначена дата переговоров по этому вопросу, передают РИА Новости.