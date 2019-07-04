Украина готовится к перебоям с транзитом российского газа

Украина может столкнуться с перебоями по транзиту топлива из Российской Федерации. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от топ-менеджера украинского «Нафтогаза» Андрея Фаворова. По его словам, коллапс может продолжаться несколько месяцев.

«Мы ожидаем, что будет сбой… который продлится около трех месяцев», — отметил он в ходе конференции, которая проходит в Торонто.

При этом представитель украинской компании считает, что «Россия займет довольно жесткую позицию». Что касается времени и сроков этих сложностей, то, по его словам, имеет в виду первый квартал 2020 года.