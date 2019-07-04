Минздрав оценил исследование о продуктах, снижающих развитие рака

Исследование, в котором говорится о пользе невысокой жирности молока и молочных продуктов для уменьшения появления разных болезней, включая рак, оценил российский Минздрав.

Первый внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян уверен, что молоко – это крайне полезный продукт, который создала сама природа для поддерживания новой жизни. Также в молоке содержится много кальция, белка и других биологически активных веществ, что подтверждает мировое научное сообщество.

Однако Тутельян заметил, что научно обоснованных данных о препятствии развития раковых заболеваний при употреблении молока и молочных продуктов, он не встречал.

Ранее ученые Испании сделали вывод, что эти продукты питания помогают предотвращать развитие некоторых хронических заболеваний, включая рак и диабет. Исследователи пришли к такому заключению после того, как проанализировали четырнадцать научных статей, пишет «Lenta.ru».