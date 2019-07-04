Скворцова просит закупить для Минздрава французский Falcon, а не российский SSJ100

Falcon 7X производства Франции предпочтительнее российского SSJ100 – об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Как передает РБК, с соответствующей просьбой приобрести самолет для Федерального медико-биологическое агентства министр обратилась к правительству. Обосновывая свой выбор, она отметила, что «Фалькон» дешевле по цене, а его характеристики больше отвечают требованиям для работы. Уточняется, что у агентства на данный момент нет ни одного самолета. Планируется приобрести всего один.