Facebook и Instagram устранили сбои в работе

Сбои в работе, которые наблюдались последние несколько часов в работе Facebook и Instagram, устранены. Как передает ТАСС, об этом говорится в микроблоге Twitter FB. Работа приложений, как отмечается, полностью восстановлена. Проблема, как сообщалось ранее, связана с технической ошибкой.

Напомним, что ранее сообщалось о сбоях в работе этих двух сетей. Об ошибках, незагружаемых изображениях, трудностях со входом и загрузкой сообщали пользователи по всему миру. В том числе из России.