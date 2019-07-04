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Facebook и Instagram устранили сбои в работе

04.07.2019 13:16
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Facebook и Instagram устранили сбои в работе

Сбои в работе, которые наблюдались последние несколько часов в работе Facebook и Instagram, устранены. Как передает ТАСС, об этом говорится в микроблоге Twitter FB. Работа приложений, как отмечается, полностью восстановлена. Проблема, как сообщалось ранее, связана с технической ошибкой.

Напомним, что ранее сообщалось о сбоях в работе этих двух сетей. Об ошибках, незагружаемых изображениях, трудностях со входом и загрузкой сообщали пользователи по всему миру. В том числе из России.

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