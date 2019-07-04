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Россиянкам официально разрешат мужские профессии

04.07.2019 11:24
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Россиянкам официально разрешат мужские профессии

В Минтруде планируют существенно сократить список профессий, которым россиянкам официально запрещено заниматься, пишет РБК. В итоге женщины «получат законный доступ» примерно к 300 профессиям, заниматься которыми раньше могло только мужское население страны.

Уточняется, что документ, «разрешающий мужские работы», начнет действовать в 2021 году.

Если говорить о конкретных занятиях, то россиянки теперь будут иметь возможность служить на корабле, выполнять функции машинисток электропоездов, а также работать парашютистами, автослесарями и, например, рыбаками прибрежного лова.

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