В Москве удивились заявлению Лондона о доступе международных наблюдателей в Крым

Публичное обращение Лондона к Москве с требованием обеспечить международным наблюдателям доступ на территорию Крымского полуострова, вызвал в российском посольстве удивление, передает РИА Новости. Само заявление, как отметили в дипмиссии, было озвучено во время сессии Совета по правам человека ООН, но при этом Крым снова был объявлен «незаконно аннексированным».

В посольстве подчеркивают: Крымский полуостров свободно открыт для всех иностранных и международных делегаций. Также, как и для всех зарубежных гостей, а также для всех жителей России. Что касается самого заявления, то, как считают российские дипломаты, таким образом Лондон пытается «недобросовестно» воспользоваться проблематикой прав человека.