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В акваторию Черного моря вошел французский корабль-разведчик

04.07.2019 08:55
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В акваторию Черного моря вошел французский корабль-разведчик

В акваторию Черного моря вошел Dupuy de Lôme – разведывательное судно французских ВМС. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, специализирующегося на прохождении кораблей через Босфор.

Главная функция Dupuy de Lôme – радиоэлектронная разведка. В систему судна входит целый комплекс оборудования, начиная от двух навигационных РЛС и заканчивая установкой для радиотехнической разведки. Подобное оборудование может совершать перехваты самых новейших видов передач, в том числе, сообщения по интернету и мобильным телефонам.

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