В акваторию Черного моря вошел французский корабль-разведчик

В акваторию Черного моря вошел Dupuy de Lôme – разведывательное судно французских ВМС. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, специализирующегося на прохождении кораблей через Босфор.

Главная функция Dupuy de Lôme – радиоэлектронная разведка. В систему судна входит целый комплекс оборудования, начиная от двух навигационных РЛС и заканчивая установкой для радиотехнической разведки. Подобное оборудование может совершать перехваты самых новейших видов передач, в том числе, сообщения по интернету и мобильным телефонам.