Британия просит о доступе наблюдателей в Крым

Британское внешнеполитическое ведомство обратилось с призывом к России обеспечить свободный доступ международных наблюдателей по правам человека в Крым, который, по словам британского представителя, является незаконно аннексированной территорией. Данное обращение было озвучено британской стороной во время заседания Совета по правам человека в ООН.

Российские дипломаты выразили удивление подобным заявлением. Так, в посольстве России в Лондоне отметили, что Крым, который вошел в состав РФ после проведения на полуострове легитимного референдума, открыт для посещения любых иностранных делегаций, гостей и туристов, пишет газета Известия.