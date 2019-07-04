TESS обнаруживает самую маленькую экзопланету

Транзитный обзорный спутник экзопланет (TESS) обнаруживает все больше и больше кандидатов и подтвержденных планет, которые теоретически могут содержать жизнь. Так, недавно, с помощью TESS международная группа исследователей, включающая нескольких ученых НАСА, исследователей из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, Института астрофизики и космических исследований им. Кавли, а также нескольких университетов и обсерваторий со всего мира, обнаружила самую маленькую на сегодняшний день экзопланету.

Речь идет о трехпланетной системе, которая вращается вокруг звезды L 98-59, расположенной примерно в 35 световых годах от Земли. Одна из планет, известная как L 98-59b, находится между размерами Земли и Марса, что делает ее самой маленькой экзопланетой, обнаруженной TESS на сегодняшний день. Это открытие также подчеркивает невероятные технические возможности TESS и удваивает количество маленьких экзопланет, которые считаются достойными последующих исследований.

«Открытие является большим инженерным и научным достижением для TESS. Для изучения малых планет в атмосфере вам нужны короткие орбиты вокруг ярких звезд, но такие планеты трудно обнаружить. Эта система имеет потенциал для увлекательных будущих исследований», - говорит Веселин Костов, астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и ведущий автор исследования. «А тот факт, что TESS смог найти не одну, а три каменистых планеты, вращающиеся вокруг L 98-59, свидетельствует о чувствительности и возможностях его инструментов».

Три планеты, обнаруженные в системе L98-59, сравниваются с Марсом и Землей в порядке увеличения размеров. Эти планеты (обозначенные L 98-59b, c и d) примерно в 0,8, 1,4 и 1,6 раз больше Земли и очень быстро вращаются вокруг своей звезды с периодом 2,25, 3,7 и 7,45 дней соответственно. Джонатан Бранде, соавтор и астрофизик из НАСА Годдард и Университета Мэриленда, объяснил:

«Если у вас есть несколько планет, вращающихся в системе, они могут гравитационно взаимодействовать друг с другом. TESS будет наблюдать L 98-59 в достаточном количестве секторов, чтобы можно было обнаружить планеты с орбитами около 100 дней. Но если нам действительно повезет, мы можем увидеть гравитационное воздействие неизученных планет на те, которые мы знаем в настоящее время».

В то время как L 98-59b представляет новый рекорд для TESS, будучи примерно на 10% меньше, чем предыдущая экзопланета, открытие становится еще более впечатляющим, если учесть тот факт, что она вращается вокруг звезды M-типа (красный карлик), которая составляет примерно одну треть размера и массы нашего Солнца и значительно менее яркая. А в сочетании с тем фактом, что она расположена относительно близко к нашей Солнечной системе, открытие трехпланетной системы вокруг L 98-59 делает ее привлекательным кандидатом для последующих наблюдений. Звезды М-типа являются наиболее распространенным типом во Вселенной, составляя три четверти звезд только в Млечном Пути, пишет UniverseToday.