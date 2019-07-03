Шахтеры, ищущие драгоценные камни, обнаружили древнего морского монстра

Добытчики драгоценных камней вместо блестящего и переливающегося драгоценного камня известного как аммолит в июне 2019 года обнаружили окаменелые останки древнего морского монстра. Палеонтологи, узнав об удивительной находке, едва сдерживали радость.

«У нас есть все от головы и почти до кончика хвоста», – сообщил Дональд Хендерсон, куратор из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Драмхеллере (Канада)

Древнее морское чудище оказалось почти полным скелетом морской рептилии, известной как мозазавр (лат. Mosasaurus), существовавшей во времена динозавров около 70 млн лет назад.

В давние времена территория, где в настоящее время находится канадская провинция Альберта (где была найдена рептилия), находилась под водой. Морской путь простирался от Мексиканского залива до Северного Ледовитого моря.

Почти каждый год шахтеры находят от одной до двух окаменелых морских рептилий, а потому данное открытие не было абсолютно неожиданным. Однако не всегда удается обнаружить практически полный как этот скелет.

Окаменелые останки были обнаружены в довольно мягком черном сланцевом аргиллите, сообщает livescience.com. По оценкам ученых, мозазавр был в длину от 6 до 7 м. Крупные мозазавры, такие как Tylosaurus, Hainosaurus и Mosasaurus, достигали в длину до 17 м.