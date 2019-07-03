Беспилотник США провел разведку у западных границ России

Вечером во вторник около западных границ Российской Федерации разведывательный полет совершил стратегический беспилотный аппарат военных сил США RQ-4A Global Hawk, передает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar (ресурс, специализирующийся на мониторинге полетов).

Как сообщается, беспилотник (бортовой номер 04-2021) совершил вылет с итальянской авиабазы. Около российских границ он был замечен в 18:50 по мск. Аппарат пролетал в пространстве между Калининградской областью и Белоруссией. Это не первый случай, когда в этом регионе фиксируются беспилотные аппараты других государств.