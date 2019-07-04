Владимир Путин назвал условие для начала диалога с Зеленским

Во время своего интервью итальянской газете Corriere della Sera, президент России Владимир Путин назвал главное условие, при выполнении которого может начаться диалог с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Так, согласно заявлению российского президента, в ходе предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал, что наладит прямое общение с жителями Донбасса и прекратит называть их сепаратистами.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова к ведению конструктивного диалога с Украиной, в том случае если ее лидер начнет выполнять те обещания, которые он давал перед выборами, пишет РИА Новости.