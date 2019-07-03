Премьер Нидерландов прокомментировал разговор с Путиным о МН17

Премьер-министр Нидерландов Рютте Марк прокомментировал свой разговор на саммите G20 в Осаке с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам в разговоре была затронута тема крушения в Донбассе малазийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Детали разговора остались тайной, так как премьер-министр обозначил разговор конфиденциальным.

Ранее российский лидер заявил о том, что в России, а именно в столице, представлен иной взгляд на катастрофу, но никто не желает брать его в счет. Президент упомянул о том, что такой расклад событий не устраивает Российскую Федерацию.

Известно, что суд по делу о крушении лайнера начинается девятого марта, две тысячи двадцатого года.

Напомним, что самолет компании MalaysiaAirlines летел в Куала-Лумпур из Амстердама, но разбился семнадцатого июля две тысячи четырнадцатого года в Донецкой области. Погибшими считаются двести восемьдесят три пассажира и пятнадцать членов экипажа, сообщает издательство RT.