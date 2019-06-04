Помпео требует, чтобы Россия сотрудничала по вопросу крушения МН17

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к России с обращением, требуя, чтобы она оказывала более активную помощь в расследовании крушения, которое произошло с малайзийским Boeing МН17. Как передает Газета.ру, об этом он заявил в эфире ТК RTL. Помпео подчеркнул, что в интересах Москвы «сделать расследование прозрачным».

Напомним также, что до этого глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон открыто заявил, что информация, которую Россия предоставила по Боингу – это дезинформация.