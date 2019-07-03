Путин объявил о чрезвычайной ситуации в Иркутской области

На официальной странице сайта Кремля был опубликован указ, подписанный президентом Российской федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в котором сообщается о том, что следует создать максимальный уровень реагирования в Иркутской области в связи с недавним наводнением и объявил происшествие чрезвычайным.

В указе сообщается о привлечении к ликвидации ЧП Вооруженных сил России и армии в общем. Напомним, что причиной наводнения в Иркутской области стали сильнейшие ливни, начавшиеся двадцать пятого июня. В следствие неожиданного подъема вод в местных реках начались паводки в населенных пунктах, сообщает газета Известия