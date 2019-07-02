Изучена причина паводка в Иркутской области

Эксперты ИГУ проанализировали климатические и погодные причины, которые вызвали паводки.

На сайте университета написали, что наводнение произошло в Иркутской области в силу атмосферных аномалий и глобальной перемены климата.

Обнаружилось, что на западной территории региона наблюдалось одновременное взаимодействие трех воздушных масс, пришедших с Тихого океана – арктического, субтропического и очень редко встречающегося в области влажного воздуха.

В ИГУ упомянули, что в область, которая и без того подвержена наводнениям, прибыл тропический циклон вместе с холодным циклоническим вихрем. Среди неоднородного рельефа, подчеркивают специалисты, влага и тепло привели к образованию сильной облачности и выпадению осадков.

Также ученые предупреждают, что такие природные катаклизмы могут в будущем повториться из-за глобального изменения климата, пишет «Lenta.ru».