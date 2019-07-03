Самый быстрый мобильный интернет в России у Мегафона

Организация Ookla, являющаяся разработчиком обслуживающего сервиса Speedtest свидетельствует о том, что компании «Мегафон» в настоящее время принадлежит самый быстрый мобильный интернет в Российской Федерации. Рядовая скорость передачи данных при скачивании с интернета превосходит скорость других российских компаний связи в полтора раза при подобных показателях, сообщает газета Коммерсантъ