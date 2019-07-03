Владимир Путин отстранил от должностей трех генералов

Согласно информации, размещенной на служебной интернет-странице о правовой деятельности, президентом России был подписан указ об отстранении от своих должностей трех генералов. Речь идет о генерал-майоре полиции Сергее Неяскине, который занимал должность министра внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майоре внутренней службы Николае Скопинцеве, до отстранения занимающим пост начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний и генерал-майоре полиции Игоре Медведеве - начальнике Сибирского юридического института министерства внутренних дел. Так же от работы отстранен Игорь Хренков, до настоящего времени являющийся заместителем начальника Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел, а генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин освобожден приказом президента от военной службы, пишет РИА Новости.